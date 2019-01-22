Муж Ксении Собчак избил ее предполагаемого любовника (видео)

Виторган публично ударил режиссера, которому приписывают роман с Собчак.

Российский актер Максим Виторган, муж телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают возможным любовником Собчак.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash. Сообщается, что Максим Виторган и Константин Богомолов встретились в заведении "Гранд Кофемания" и завели разговор об искусстве.

Муж и предполагаемый возлюбленный Ксении Собчак подрались у Кофемании в Москве.



Максим Викторган vs Константин Богомолов.

Видео с камер pic.twitter.com/8rWjJYWgL6 — Breaking Mash (@BreakingMash) January 22, 2019

Как сообщают очевидцы, беседа быстро нагрелась до стадии "пойдем выйдем". Мужчины вышли на улицу, а через несколько минут режиссер Богомолов вернулся с разбитым носом и в сопровождении охраны.

"Полицию вызывать не стали – Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в российских СМИ уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Ксения Собчак, которая недавно опровергла слухи о своей второй беременности, и ее супруг, актер Максим Виторган, подали на развод.