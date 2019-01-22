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Муж Ксении Собчак избил ее предполагаемого любовника (видео)

10:51, 22 января 2019
Мир
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Муж Собчак избил ее любовника / фото УНИАН

Российский актер Максим Виторган, муж телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают возможным любовником Собчак.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash. Сообщается, что Максим Виторган и Константин Богомолов встретились в заведении "Гранд Кофемания" и завели разговор об искусстве.

Как сообщают очевидцы, беседа быстро нагрелась до стадии "пойдем выйдем". Мужчины вышли на улицу, а через несколько минут режиссер Богомолов вернулся с разбитым носом и в сопровождении охраны.

"Полицию вызывать не стали – Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в российских СМИ уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Ксения Собчак, которая недавно опровергла слухи о своей второй беременности, и ее супруг, актер Максим Виторган, подали на развод.

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Теги: #Ксения Собчак