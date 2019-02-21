"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег 9-летнего брата из-за ревности к родителям
18:07, 21 февраля 2019Русский міръ
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Перед тем, как закопать мальчика, девушка пыталась задушить брата проводом от телефона.
В Башкирии девушка пыталась убить брата из-за ревности к родителям / фото Mash
В Башкирии (Россия) 22-летняя девушка по имени Гульназ пыталась убить своего 9-летнего брата из-за ревности к родителям.
Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка сначала пыталась задушить брата проводом от телефона, а затем закопала мальчика в снег.
Ребенка спасли прохожие, сейчас он в больнице. Поскольку температура на улице была -9º, мальчик получил обморожение ног, также у него диагностировали травму головы, ушибы и ссадины.
9-летнего Динара сестра пыталась убить, закопав его в снег / фото Mash
Сообщается, что у Гульназ психическое заболевание - она отстает в развитии.
"А это Гульназ. 22-летняя девушка, которая пыталась закопать в снег 9-летнего брата из-за того, что мама его больше любила. Она тоже в больнице — только психиатрической. Будет лежать там полтора месяца", - говорится в сообщении.
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