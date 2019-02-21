"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег 9-летнего брата из-за ревности к родителям

Перед тем, как закопать мальчика, девушка пыталась задушить брата проводом от телефона.

В Башкирии (Россия) 22-летняя девушка по имени Гульназ пыталась убить своего 9-летнего брата из-за ревности к родителям.

Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка сначала пыталась задушить брата проводом от телефона, а затем закопала мальчика в снег.

Ребенка спасли прохожие, сейчас он в больнице. Поскольку температура на улице была -9º, мальчик получил обморожение ног, также у него диагностировали травму головы, ушибы и ссадины.

Сообщается, что у Гульназ психическое заболевание - она отстает в развитии.

"А это Гульназ. 22-летняя девушка, которая пыталась закопать в снег 9-летнего брата из-за того, что мама его больше любила. Она тоже в больнице — только психиатрической. Будет лежать там полтора месяца", - говорится в сообщении.

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