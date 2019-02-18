В России мужчина застрял в больничном лифте и умер от сердечного приступа
17:55, 18 февраля 2019Русский міръ
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Когда пациент зашел в лифт, тот сломался и, пока мужчине пытались помочь, ему стало хуже. Врачи вызвали МЧС и пытались сломать двери самостоятельно.
Иллюстративное фото / УНИАН
В Ингушетии (субъект Российской Федерации) мужчина погиб от сердечного приступа — потому что застрял в больничном лифте.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Как сообщается, Бадрудина Мамилова в Центральную больницу Малгобека привезли родственники. Когда пациент зашел в лифт, тот сломался и, пока мужчине пытались помочь, ему стало хуже. Врачи вызвали МЧС и пытались сломать двери самостоятельно.
Однако Мамилов умер, прежде чем на место приехали спасатели.
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