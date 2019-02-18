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В России мужчина застрял в больничном лифте и умер от сердечного приступа

17:55, 18 февраля 2019
Русский міръ
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Иллюстративное фото / УНИАН

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, Бадрудина Мамилова в Центральную больницу Малгобека привезли родственники. Когда пациент зашел в лифт, тот сломался и, пока мужчине пытались помочь, ему стало хуже. Врачи вызвали МЧС и пытались сломать двери самостоятельно. 

Однако Мамилов умер, прежде чем на место приехали спасатели.

Как сообщал УНИАН, в России полицейские привязали собаку к машине и устроили ей "тренировку".

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Теги: #Россия#больница