В России мужчина застрял в больничном лифте и умер от сердечного приступа

Когда пациент зашел в лифт, тот сломался и, пока мужчине пытались помочь, ему стало хуже. Врачи вызвали МЧС и пытались сломать двери самостоятельно.

В Ингушетии (субъект Российской Федерации) мужчина погиб от сердечного приступа — потому что застрял в больничном лифте.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, Бадрудина Мамилова в Центральную больницу Малгобека привезли родственники. Когда пациент зашел в лифт, тот сломался и, пока мужчине пытались помочь, ему стало хуже. Врачи вызвали МЧС и пытались сломать двери самостоятельно.

Однако Мамилов умер, прежде чем на место приехали спасатели.

Как сообщал УНИАН, в России полицейские привязали собаку к машине и устроили ей "тренировку".