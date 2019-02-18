В России полицейские привязали собаку к машине и устроили ей "тренировку" (видео)

Животное пробежало за автомобилем около 200 метров.

Полиция на Сахалине проверит видео, на котором за машиной ДПС бежит привязанная собака, сообщила 18 февраля пресс-служба регионального МВД.

По одному из источников информации, за рулем автомобиля находился начальник районного отделения полиции города Охи Шамиль Гаджиев. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По итогам проверки будет дана оценка действиям полицейских и проверена информация о нарушениях служебного регламента. "Данный сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", – сообщила пресс-службы ведомства.

Читайте такжеВ России живодеры поиздевались над собаками, протащив их за снегоходом на полной скорости (видео)

На видео, опубликованном в интернете, видно, что по городской улице движется автомобиль дорожно-постовой службы, а за ним бежит привязанная собака. Она шарахается от встречных автомобилей. Животное пробежало за автомобилем около 200 метров.

В комментарии агентству "Сахалин-Курилы" Гаджиев рассказал, что на видео запечатлен эпизод стандартной тренировки служебной собаки. Ее не волочили, она преодолевала дистанцию сама и затормозила только перед встречным транспортом. Но это, по словам Гаджиева, нормальная реакция.

Очевидцы сняли как за полицейской машиной бежит привязанный к ней пес.

Сообщается что за рулем находился новый начальник отдела ОМВД России по городскому округу "Охинский" г. Оха Сахалинская область, Шамиль Гаджиев.

Таким образом, он тренировал полицейского пса на скорость бега. pic.twitter.com/lwJS3bIGaN — Телемастер Игорь (@Telemaster68) February 17, 2019

"Это полицейская собака. Она должна защищать жизнь и гражданских людей, и сотрудников полиции… И ее нужно тренировать… Правоохранители не только устраивают такие пробежки, но стреляют при них. Чтобы привыкали к пороху и реагировали соответствующим образом. Кто-то говорит о негуманной перевозке… Какая негуманная перевозка? После того как машина повернула налево, где нет других авто, она спокойно продолжила выполнять команду", – пояснил Гаджиев.

По его словам, в ведомстве служит много собак, но точное количество не назвал, ссылаясь на секретность информации.