Ученые потеряли связь с единственным российским космическим телескопом

Уже было предпринято четыре попытки установить связь с аппаратом, которые не увенчались успехом.

Специалисты российского НПО имени Левочкина с 10 января не могут установить связь и передать команды космическому телескопу "Радиоастрон".

Читайте такжеУченые нашли воду в атмосфере одной из экзопланет, до нее 179 световых лет

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление научного руководителя проекта Юрия Ковалева.

"Он отметил, что за это время было предпринято четыре попытки установить связь с аппаратом, которые не увенчались успехом", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что астрономы фиксируют сигнал с борта спутника - несущую частоту 8 гигагерц, это означает, что энергия на борту аппарата есть и его научная аппаратура работает.

"По программе работы сеансы связи со спутником проходят каждые трое суток. Проблемы возникли во время сеанса, который проходил с девяти до 12 утра в четверг. Именно во время этого сеанса связи не удалось включить передатчик на борту. То есть, с утра четверга у нас нет телеметрической информации с аппарата. С этого момента были четыре попытки провести сеанс связи, как с помощью антенны в Медвежьих озерах под Москвой, так и с помощью антенны в Уссурийске, последний прошел около полудня в пятницу. Следующая попытка будет предпринята в воскресенье", - сказал Ковалев.

Вместе с тем, по его словам, косвенные признаки указывают на то, что энергия на борту аппарата все еще есть и его научная аппаратура работает.

Телескоп "Радиоастрон" оснащен 10-метровой антенной и является самым большим в истории. Он работает на орбите с 2011 года и перекрыл первоначально отведенный срок службы - пять лет. Его основной задачей является наблюдения активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Телескоп является единственным российским космическим аппаратом.

Как сообщал УНИАН, ранее из строя вышла одна из камер телескопа "Хаббл". Телескоп сможет продолжить научную работу, а ученые надеются найти причину поломки камеры.