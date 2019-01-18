Русские не могут объяснить, почему ломаются их спутники

В "Роскосмосе" признали, что зачастую не знают причин поломок и сбоев своих космических аппаратов.

«Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов.

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Об этом заявил РИА Новости представитель госкорпорации Юрий Макаров.

«Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем», - сказал он.

По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства. «В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США», - отметил Макаров.

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

Ранее в том же месяце пропала связь с орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р». Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

В декабре 2018 года российские эксперты заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» практически невозможно.