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Ракета "Союз" вышла на орбиту впервые после аварии

14:34, 03 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

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Запуск произошел с космодрома «Байконур» в Казахстане. На борту находятся Олег Кононенко из Роскосмоса, Энн Макклейн из NASA и Дэвид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Ракета должна достичь Международной космической станции в течение шести часов – около 18:40 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, 11 октября космический корабль «Союз МС-10» совершил аварийную посадку. На борту корабля были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они приземлили пилотируемый блок на парашютах в ручном режиме.

Впоследствии в «Роскосмосе» заявили, что причиной аварии ракеты «Союз» стала некорректная работа датчика, сигнализирующего об отделении первой и второй ступеней носителя.

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Теги: #запуск#союз