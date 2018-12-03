Ракета "Союз" вышла на орбиту впервые после аварии

Ракета должна достичь Международной космической станции около 18:40 по киевскому времени.

Ракета "Союз" с тремя членами экипажа вышла на орбиту впервые после аварии в октябре.

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Запуск произошел с космодрома «Байконур» в Казахстане. На борту находятся Олег Кононенко из Роскосмоса, Энн Макклейн из NASA и Дэвид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Ракета должна достичь Международной космической станции в течение шести часов – около 18:40 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, 11 октября космический корабль «Союз МС-10» совершил аварийную посадку. На борту корабля были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они приземлили пилотируемый блок на парашютах в ручном режиме.

Впоследствии в «Роскосмосе» заявили, что причиной аварии ракеты «Союз» стала некорректная работа датчика, сигнализирующего об отделении первой и второй ступеней носителя.