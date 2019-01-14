В РФ школьник ударил учительницу, вмешавшуюся в конфликт - она получила сотрясение мозга

Учительница заступилась за одного из учеников, после чего 15-летний школьник ударил ее по голове.

Полиция в городе Сызрани Самарской области проводит проверку по факту нанесения учеником одной из школ травмы учительнице.

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Об этом сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 10 января в одной из школ Сызрани. По данным источника, напавшему на учительницу школьнику 15 лет.

Местная телекомпания "КТВ-Луч" сообщила, что педагог попала в больницу вместе с другим учеником, который также пострадал в результате нападения.

По словам очевидцев, учительница физкультуры пыталась защитить ученика в коридоре около спортзала от хулиганов, которые уже сорвали ее урок. Один из восьмиклассников нанес ей удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание.

Избитым учительнице и ученику оказали первую помощь в школьном медицинском пункте, а затем госпитализировали в травматологию. Ученик находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом спины и побоями на лице.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что врачи диагностировали у учительницы сотрясение мозга.