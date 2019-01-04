"Кладем свой газопровод на европейские санкции": кремлевский пропагандист Киселев зачитал рэп в эфире (видео)

Пропагандист упомянул и об оккупированном Крыме.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев зачитал рэп на телеканале "Россия 1". "Ты сидишь на кухне, ругаешь Америку, попробуй сделать это по телику. Пусть я теперь в рэпе, но новости читать на бросил, лови итоги года 2018.

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Европа с нотациями, осуждают иностранцы, лишают импорта, загибая пальцы, но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции", – зачитал он.

Пропагандист упомянул и об оккупированном Крыме: "Все рвут отношения с Россией, но это просто понты. Сколько бы они ни сжигали, мы будет строить мосты". Кроме того, Киселев объявил, что приглашает всех на рэп-фестиваль в Коктебель.