В РФ в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие (фото)

В результате взрыва в жилом доме в российском Магнитогорске погибли минимум три человека, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

В российском Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного здания, сообщают РосСМИ.

Читайте такжеМощный взрыв в японском ресторане: пострадали более 40 человек (фоторепортаж)

Взрыв произошел ночью по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164. В результате обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами. Пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек.

По данным МЧС, погибли три человека, еще трое были извлечены из-под обломков.

В ФСБ подчеркнули, что других версий взрыва не рассматривается. По факту происшествия завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.