В РФ в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие (фото)
09:09, 31 декабря 2018Русский міръ
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В результате взрыва в жилом доме в российском Магнитогорске погибли минимум три человека, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.
Взрыв в Магнитогорске / фото из открытых источников
В российском Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного здания, сообщают РосСМИ.
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Взрыв произошел ночью по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164. В результате обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами. Пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек.
По данным МЧС, погибли три человека, еще трое были извлечены из-под обломков.
В ФСБ подчеркнули, что других версий взрыва не рассматривается. По факту происшествия завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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