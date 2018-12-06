В Москве старшеклассник пришел в школу с ножом, он угрожает покончить с собой

Ученик сидит в эвакуированной школе уже больше двух часов. Несколько минут назад с ним начала переговоры полиция.

Ученик пришел с ножом в одну из школ в районе Жулебино на юго-востоке Москвы и угрожает покончить с собой.

Сначала угрожал учителям, сейчас угрожает убить себя. Это 16-летний Даниил Горбатенко из школы №1359, пишет в своем Telegram-канале Mash.

Отмечается, что учителя и дети эвакуированы. Известно, что ученик пришел в школу в 8:15. Охрана и дежурный администратор сразу заметили неладное - у мальчика из-под одежды торчал длинный нож. Ему дали пройти в раздевалку, закрыли дверь и изолировали от остальных детей. На месте - ФСБ и детский психолог.

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"Пока непонятно как, но парню удалось выйти оттуда. Сейчас он находится в одном из школьных помещений со стеклянными дверьми. Войти к нему никто не может", - пишут в Mash.

Одноклассники рассказали, что Даня Горбатенко - типичный волк-одиночка, он нелюдимый, замкнутый.

В школу уже приехала его мама. Она попыталась войти в кабинет к сыну, но ее - как и всех остальных - он не пустил. Встал в агрессивную позу и пригрозил покончить с собой.

"Даня Горбатенко сидит в эвакуированной школе уже больше двух часов. Несколько минут назад с ним начала переговоры полиция", - добавили в Mash.

"В одном из корпусов школы, где находится подросток с ножом, продолжаются уроки. Ученики с 5 по 11 классы учатся по расписанию, там эвакуировали только начальную школу. Коридор к корпусу, где заперся Даня - перекрыт", - добавили журналисты.

"Все закончилось и подростка передали полиции. Причины случившегося пока не ясны", - пишет Telegram-канал "Лентач".

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.