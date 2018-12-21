В России полицейский пытался скормить телефон задержанному (видео)

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Следователи направили в суд уголовное дело бывшего сотрудника патрульно-постовой службы из Барнаула, который мучил задержанного и пытался скормить ему телефон.

Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю.

Читайте такжеВ России врач изнасиловал несовершеннолетних девушек пока они приходили в себя после наркоза

По данным следствия, в сентябре 2018 года в один из магазинов города Барнаула по сообщению о краже вещей был вызван наряд полиции. Прибыв на место, сотрудники органов внутренних дел надели наручники на жителя Барнаула. После того, как мужчина стал высказывать претензии по поводу его задержания, обвиняемый полицейский применил в отношении него физическую силу.

Сообщается, что полицейский впоследствии был уволен из органов внутренних дел. На данный момент уголовное дело направили в суд.