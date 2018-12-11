В России пьяный охотник вломился в церковь и устроил "охоту" на иконы в священнической рясе

Мужчина пробрался в храм, где забаррикадировался и начал стрелять по иконам и стенах.

Нетрезвый житель российской республики Мордовия охотился на кабана. Вместо этого он пробрался в храм, где забаррикадировался и начал стрелять по иконам и стенах.

Инцидент произошел в понедельник, 10 декабря, в селе Курташки. Об этом пишет Info RM.

Пьяный охотник заметил в лесу следы кабана и решил его подстрелить. Они привели его к храму святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Мордовские Парки.

В поисках дикого животного, мужчина разбил окно и проник в храм. Там он решил забаррикадироваться. Посреди коридора охотник устроил импровизированный алтарь, окружив его иконами и свечами. Рядом он разлил кагор и церковное масло, а на дверях нарисовал крест.

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Также охотник нашел в церкви рясу и надел ее на себя. В ней он открыл огонь по иконам и стенах. Когда на место приехал участковый, он выдвинул требование: привезти его родителей и начальника полиции. Когда те прибыли, мужчина все равно отказывался выходить.

В результате переговоры с горе-охотником продолжались три часа, а тогда мужчина выбросил в окно ружье и решил прыгнуть тоже. С собой он взял острый предмет из церкви, которым ударил полицейского.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям. Священнослужители надеются на проведение психиатрической экспертизы у стрелка.