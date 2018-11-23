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"Как в пивбаре": в сети высмеяли фото Путина со свитой в Крыму

16:09, 23 ноября 2018
Русский міръ
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23 ноября Путин с приспешниками прибыл в Крым / фото twitter.com/dimsmirnov175

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

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"Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков", – пишет он.

В комментариях уже высмеяли фото приспешников Путина в Крыму: "Вспоминается старик Крылов: а вы, друзья, как не садитесь", "В водолазках никого нет?", "Можно еще красную ленту через весь зал за****ить", "Прям голубой огонек", "Как в пивбаре прям".

Как сообщал УНИАН, руководство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в оккупированный Крым для обсуждения "будущего России".

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Теги: #Крым#Путин#фото