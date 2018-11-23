Путин с приспешниками прибыл в оккупированный Крым для обсуждения "будущего России"

По словам Пескова, Путин обсудит с главами российских регионов, вице-премьером, руководителями ведомств и министерств выполнение задач в отношении реализации "планов по стратегическому развитию России".

Руководство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в оккупированный Крым для обсуждения "будущего России".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин прилетел в Крым и буквально через час в Крыму он проведет расширенное заседание президиума госсовета по вопросам об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов России", - сказал Песков.

Он пояснил, что будет обсуждаться указ Путина "О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

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По словам Пескова, сегодня в Крыму Путин с главами российских регионов, вице-премьером, руководителями ведомств и министерств обсудит выполнение намеченных задач в отношении реализации "планов по стратегическому развитию России".

Как сказал Песков, "к сегодняшнему заседанию в гостинице "Мрия" накануне уже встретилось руководство России для обсуждения этого вопроса в рабочих группах, а сегодня продолжится работа под руководством Путина".

Кроме того, по его словам, после этого заседания Путин "наверняка задержится" и проведет серию встреч с членами правительства и вице-премьерами и руководством своей администрации.

Как сообщал УНИАН, оккупанты хотят изменить границы Крыма.