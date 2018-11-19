В России сотрудники ГИБДД потушили пожар снежками

Тушить пожар также помогали местные жители.

В Красноярском крае России двое сотрудников ГИБДД во время патрулирования заметили задымление в одном из частных домов.

Горящий забор и дверь гаража до приезда пожарного расчета закидывали снежками, не давая огню распространиться, пишет "Медуза".

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Жителей соседних домов предупредили об опасности, после чего они самостоятельно покинули здания — и начали помогать сотрудникам Госавтоинспекции тушить пожар подручными средствами.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке стоявшего в гараже автомобиля. Сейчас в Госавтоинспекции решают вопрос о вознаграждении своих сотрудников. Про награду помогавшим им жителям ничего не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в России объявили "шпиль" словом года.