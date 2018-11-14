В России высмеяли Илона Маска за «отсталые» технологии

Российские ученые утверждают, что строят ракету, способную долететь до Марса и даже дальше.

Россия строит ракету с ядерным двигателем, которую можно будет использовать для космических миссий на Марс и за его пределами. Об этом заявил глава «Исследовательского центра имени Н. В. Келдыша» Владимир Кошлаков.

По его словам, ракета сможет приземлиться на Марсе, а затем снова вылететь в космос уже через 48 часов, пишет Newsweek. Кошлаков, который специализируется на теплопередаче и математическом моделировании, говорит, что российские ученые работали над ракетой с ядерным двигателем с 2009 года. По его словам, в ней используется «уникальная» система тяги, которая до этого времени была лишь фантастикой.

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«Миссия на Марс возможна в очень недалеком будущем. Но это не самоцель. Наши двигатели могут стать основой для целого ряда космических миссий, которые сейчас кажутся научной фантастикой», - сказал российский ученый, добавив, что четкого графика готовности невероятной ракеты нет.

«Многократное использование – это приоритет. Мы должны разработать двигатели, которые не будут нуждаться в настройке или ремонте чаще, чем раз в 10 полетов. Также спустя 48 часов после приземления из космоса ракета должна быть готова к новому полету. Это то, чего требует рынок», - пояснил Кошлаков.

По его словам, ядерные ракеты смогут доставлять астронавтов в нужные точки быстрее, чем любой другой космический аппарат из тех, которые сейчас в разработке. Новые исследования на мышах показали, что длительные космические путешествия будут иметь серьезные последствия для здоровья. И поэтому ученые говорят о том, чтобы отложить межпланетные полеты людей. Кошлаков же говорит, что системы, которые российские ученые разрабатывают сейчас, «особенно перспективны в межорбитальных и межпланетных полетах».

Ведь, как утверждает он, ядерная ракета может долететь до Луны за несколько дней, а до Марса – за семь или восемь месяцев.

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«Источником энергии в ракете стал ядерный реактор, который нагревает рабочую жидкость. Нагретая жидкость попадает в турбину. Вращяя турбину мы генерируем электрический ток, который нужен для работы космического корабля в целом и электро-плазматических двигателей в частности. Тяговый электроплазмовый двигатель – движущая сила космического корабля как транспортной системы», - пояснил Кошлаков работу российского изобретения.

При этом он назвал США главным российским конкурентом. А изобретателя и бизнесмена Илона Маска он раскритиковал за использование «устаревших технологий», которым не место в будущем космических путешествий.

«Маск создал свою ракету на основе старых, давно разработанных и использованных двигателей. Он действовал как предприниматель: взял готовое, испытал решение и успешно его применил», - сказал Кошлаков.