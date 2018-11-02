Жители Брянска устали от шумных детей под окнами и спилили во дворе единственные качели (видео)

Привлечь вандалов к ответственности удастся только в том случае, если у качелей найдется собственник.

Двое жителей российского Брянска уничтожили единственные детские качели в своем жилом дворе, потому что им не нравилось, что под окнами шумят дети.

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Об этом сообщает «Росбалт». В соцсетях распространилось видео, на котором качели срезают болгаркой.

Местные жители подали заявление в полицию, но не верят, что это поможет. Качели, как оказалось, не принадлежали ЖКХ.

В дальнейшем стало известно, что полиция нашла людей, срезавших качели. Как сообщил представитель УМВД региона, наказать их можно будет только в том случае, если у качелей найдется собственник. Он должен будет написать заявление в полицию, уточнив сумму ущерба.

В местной районной администрации пояснили, что качели во дворе являются общедомовой собственностью, и чтобы их демонтировать, нужно решение собрания жильцов.

Ранее сообщалось, что в России водитель-экспедитор вывез более 18 тонн шоколада на грузовике с прицепом с автостоянки, который позднее продал для уплаты долгов.