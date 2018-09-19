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Кремлевский "гигант" Путин оконфузился с ростом (фото)

13:44, 19 сентября 2018
Русский міръ
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У Путина утверждают, что его рост - 172 см / фото t.me/allgolobutsky

Так, на своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий опубликовал фото с инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Официальные источники так и будут утверждать, что у них разница в росте - максимум 5 см! У Собянина - 177 см, но у Путина-то официально - 172 см! Хотя тут больше похоже на практически секретные неофициальные 152 см кремлевского "гиганта". Прокололись, что называется", - написал Голобуцкий.

Ранее президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом. В этот раз - на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

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Теги: #фото#Владимир Путин#рост Путина