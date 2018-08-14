"Переобули на ходу": Путин оконфузился с ростом (фото)

На разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше.

Президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом. В этот раз - на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

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На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. "Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным, один рост - 170 см". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?" - подчеркнул он.

Ранее рост президента РФ Владимира Путина в очередной раз стал поводом для насмешек. Так, на фото с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович Путин выглядит выше нее, хотя в действительности все наоборот.