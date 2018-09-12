Российский суд отменил приговор маньяку-оборотню за убийство 19 женщин
Коллегия Верховного суда России 11 сентября отменила пожизненное заключение бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, осужденному за убийство 19 женщин.
Верховный суд посчитал, что при вынесении приговора не была учтена норма о сроке давности, так как некоторые убийства произошли в 1990-х или начале 2000-х годов, пишет "Настоящее время".
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При этом вердикт присяжных, которые признали его виновным, оставлен в силе. Теперь Новосибирский областной суд должен рассмотреть дела Чуплинского снова. К пожизненному заключению его приговорили 6 марта. В конце февраля суд присяжных признал Чуплинского виновным.
Следствие считает, что мужчина зверски убил и расчленил 19 женщин. Убийства Чуплинский совершал в предположительный период с 1998 по 2005 год, когда служил в МВД в Новосибирске, – охотился на секс-работниц.
По данным следователей, он пользовался интимными услугами убитых, которым было от 18 до 31 года, а затем убивал их. Следствие считает, что некоторых из жертв он знал ранее и поддерживал с ними отношения – собирал оперативную информацию.
Уже на пенсии бывший сотрудник МВД стал подрабатывать частным извозом. С жертвами знакомился обычно на "пьяной дороге" – в районе, где обычно можно найти работниц секс-индустрии. На своей машине он привозил женщин в безлюдное место и после интимной близости убивал. А тело расчленял и разбрасывал останки по обочинам дорог и свалкам.