Российский суд отменил приговор маньяку-оборотню за убийство 19 женщин

Следствие считает, что мужчина зверски убил и расчленил 19 женщин. Убийства Чуплинский совершал в предположительный период с 1998 по 2005 год, когда служил в МВД в Новосибирске, – охотился на секс-работниц.

Коллегия Верховного суда России 11 сентября отменила пожизненное заключение бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, осужденному за убийство 19 женщин.

Верховный суд посчитал, что при вынесении приговора не была учтена норма о сроке давности, так как некоторые убийства произошли в 1990-х или начале 2000-х годов, пишет "Настоящее время".

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При этом вердикт присяжных, которые признали его виновным, оставлен в силе. Теперь Новосибирский областной суд должен рассмотреть дела Чуплинского снова. К пожизненному заключению его приговорили 6 марта. В конце февраля суд присяжных признал Чуплинского виновным.

Следствие считает, что мужчина зверски убил и расчленил 19 женщин. Убийства Чуплинский совершал в предположительный период с 1998 по 2005 год, когда служил в МВД в Новосибирске, – охотился на секс-работниц.

По данным следователей, он пользовался интимными услугами убитых, которым было от 18 до 31 года, а затем убивал их. Следствие считает, что некоторых из жертв он знал ранее и поддерживал с ними отношения – собирал оперативную информацию.

Уже на пенсии бывший сотрудник МВД стал подрабатывать частным извозом. С жертвами знакомился обычно на "пьяной дороге" – ​в районе, где обычно можно найти работниц секс-индустрии. На своей машине он привозил женщин в безлюдное место и после интимной близости убивал. А тело расчленял и разбрасывал останки по обочинам дорог и свалкам.