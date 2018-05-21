Власти Амстердама решили оставить туристов без популярных развлечений и посуточной аренды квартир

Такие меры городские власти объяснили растущим недовольством местных жителей излишними туристическими активностями в центральных районах и трудностями с долгосрочной арендой квартир.

Городские власти одного из самых популярных европейских туристических городов - Амстердама - решили запретить ряд популярных развлечений и посуточную аренду квартир в центральных районах города.

О таких мерах договорилась коалиция из четырех политических партий, которые ведут переговоры о формировании нового городского правительства, сообщает Independent. Таким образом городские власти хотят вернуть городу утраченный «баланс» между массовым туризмом и привычной жизнью города.

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В частности, городские власти намерены запретить такие популярные среди туристов развлечения, как пивные велосипеды, сигвеи и алкотуры на теплоходах. Также планируется запретить круизным лайнерам пришвартовываться в центре города и краткосрочную аренду квартир через популярный сервис Airbnb в самых оживленных районах города.

Кроме того, планируется поднять туристический налог в городе с 4-6 процентов до 7 процентов, за счет чего планируется выручить дополнительные 105 млн дол. в год к 2022 году.

«Мы должны обеспечить, чтобы город оставался пригодным для жизни всех жителей. Это тема, которая действительно важна для жителей, которые чувствуют себя под атакой из-за растущих толп туристов, отчасти из-за Airbnb и незаконных отелей», - комментируют свое решение представители городских властей.

И добавляют, что в последнее время получают все больше жалоб от местных жителей на то, «что они больше не знают своих соседей и привычную культуру в центре города», а потом в данном случае «речь идет о балансе». Кроме того, горожане столкнулись с нехваткой жилья для долгосрочной аренды, особенно в центральных районах городу, поскольку все больше квартир здесь переориентируются на туристическую аренду.

Стоит отметить, что власти Амстердама объявили о таком решении через месяц после того, как перевозчик Eurostar объявил о прямом железнодорожном сообщении из Лондона в Амстердам.

Тем временем Амстердам по-прежнему является одним из самых популярных направлений на Airbnb, а количество туристов, посещающих столицу Нидерландов, регулярно растет.

При этом Амстердам оказался не первым популярным европейским городом, решившим бороться с массовым туризмом. Так, например, ранее Венеция занялась регулированием перемещения туристов по городу, а Барселона вообще запретила открывать новые отели.