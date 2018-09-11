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Питерские полицейские съели переданную задержанным активистам еду

08:51, 11 сентября 2018
Русский міръ
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Еда предназначалась для задержанных 9 сентября участников протеста / фото vm.ru

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Об этом рассказала изданию «Медиазона» юристка Юлия Ботух, представлявшая интересы задержанных в суде.

Она отметила, что передать еду напрямую активистам, которые в это время находились в суде, не было возможности и об этом попросили водителя-полицейского. Пакет с едой оставили в микроавтобусе, на котором из отдела привезли задержанных и должны были их отвезти обратно.

«Спросили у водителя, можно ли оставить и передадут ли. Ответил: "Да". Впоследствии увидели, как сотрудники доедают уже еду из этого пакета», — рассказывает Ботух.

Позже задержанным все же передали еду и воду.

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Теги: #полиция#Россия