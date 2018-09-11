Питерские полицейские съели переданную задержанным активистам еду
08:51, 11 сентября 2018Русский міръ
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Пакет с едой оставили в микроавтобусе, на котором из отдела привезли задержанных и должны были их отвезти обратно. Однако позже заметили, как сотрудники полиции доедают уже еду из этого пакета.
Еда предназначалась для задержанных 9 сентября участников протеста / фото vm.ru
В Петербурге полицейские съели еду, которую передали десяти участникам акции 9 сентября, чьи дела рассматривал Приморский районный суд.
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Об этом рассказала изданию «Медиазона» юристка Юлия Ботух, представлявшая интересы задержанных в суде.
Она отметила, что передать еду напрямую активистам, которые в это время находились в суде, не было возможности и об этом попросили водителя-полицейского. Пакет с едой оставили в микроавтобусе, на котором из отдела привезли задержанных и должны были их отвезти обратно.
«Спросили у водителя, можно ли оставить и передадут ли. Ответил: "Да". Впоследствии увидели, как сотрудники доедают уже еду из этого пакета», — рассказывает Ботух.
Позже задержанным все же передали еду и воду.
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