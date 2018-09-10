В Кремле жестокие избиения и задержания пенсионеров с детьми на вчерашних митингах назвали "законными"

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что среди митингующих были и хулиганы и провокаторы, которые поднимали руку на правоохранителей.

В Кремле заявили, что полиция действовала строго по закону во время несанкционированных акций 9 сентября, в ходе которых было задержано более тысячи человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях. Вы знаете, что в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях. При том, что те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов. И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в десятках российских городов прошли протесты против поднятия пенсионного возраста. Выйти на протест людей призвал оппозиционер Алексей Навальный. В целом по России было задержано более тысячи человек, 500 – в Санкт-Петербурге. При этом полицейские применяли грубую силу относительно участников митинга, в том числе и к людям преклонного возраста. Кроме этого, российские силовики отличились задержанием детей.