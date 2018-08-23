В России перевернулся танк, участвовавший в параде (фото, видео)

После завершения парада танк начали грузить на специальный помост для транспортировки. В какой-то момент он сорвался и лёг на бок.

В Российском Курске перевернулся танк, участвовавший в параде. Читайте такжеВ Петербурге танк наехал на посетителей выставки (видео) Об этом сообщает местный портал "Курские известия". После завершения парада танк начали грузить на специальный помост для транспортировки. В какой-то момент он сорвался и лёг на бок. По словам очевидцев, из военной техники стало течь топливо, на месте работал пожарный расчёт. Информация о пострадавших уточняется. Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошло ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости: прямо посреди дороги заглох танк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter