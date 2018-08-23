В России перевернулся танк, участвовавший в параде (фото, видео)
16:19, 23 августа 2018Русский міръ
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После завершения парада танк начали грузить на специальный помост для транспортировки. В какой-то момент он сорвался и лёг на бок.
По словам очевидцев, из военной техники стало течь топливо / "Курские известия"
В Российском Курске перевернулся танк, участвовавший в параде.
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Об этом сообщает местный портал "Курские известия".
После завершения парада танк начали грузить на специальный помост для транспортировки. В какой-то момент он сорвался и лёг на бок. По словам очевидцев, из военной техники стало течь топливо, на месте работал пожарный расчёт. Информация о пострадавших уточняется.
В Курске после парада перевернулся танк Т-34
Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошло ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости: прямо посреди дороги заглох танк.
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