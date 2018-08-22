В центре Киева снова ДТП с военной техникой: посреди дороги заглох танк (фото, видео)
17:41, 22 августа 2018Происшествия
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Инцидент произошел на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.
Танк попросту заглох посреди дороги / "112 Украина"
В центре Киева произошло ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости.
Об этом сообщает "112 Украина".
"112 Украина"
"112 Украина"
"112 Украина"
По информации канала, танк попросту заглох посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.
У центрі Києва заглох танк
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева зенитная установка "Бук" протаранила бизнес-центр.
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