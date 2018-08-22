В центре Киева снова ДТП с военной техникой: посреди дороги заглох танк (фото, видео)

17:41, 22 августа 2018
Происшествия
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Танк попросту заглох посреди дороги / "112 Украина"

Об этом сообщает "112 Украина".

"112 Украина"
"112 Украина"
"112 Украина"

По информации канала, танк попросту заглох посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева зенитная установка "Бук" протаранила бизнес-центр.

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Теги: #танк#Киев