В центре Киева снова ДТП с военной техникой: посреди дороги заглох танк (фото, видео)

Инцидент произошел на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

В центре Киева произошло ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости.

Об этом сообщает "112 Украина".

По информации канала, танк попросту заглох посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева зенитная установка "Бук" протаранила бизнес-центр.