Скандальный российский актер раскритиковал Путина за строительство Крымского моста (видео)

Теперь актеру может грозить штраф.

Скандальный российский актер Алексей Панин разразился критикой в адрес российского прездента Владимира Путина по поводу траты денег на строительство Крымского моста.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, под*хли за это время. Но то такое. Это - самая большая необходимость в стране", - сказал он на видео.

См. видео с 1.11 минуты

При этом сначала актер поцеловал асфальт, а в конце видео куда-то убежал. За подобный поступок актеру может грозить штраф, ведь остановка на Крымском мосту запрещена.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальный российский актер Алексей Панин устроил пьяный дебош в самолете, напрявлявшегося из Крыма в Москву.