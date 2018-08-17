В России из пруда "всплыл" затопленный полвека назад Сталин (фото)

Один из местных жителей помнит, что в детстве нырял в пруд, чтобы подержаться за правую руку затопленного памятника. Сейчас в том месте на дне водоема огромный слой ила.

Недостающие фрагменты разрушенного памятника Иосифу Сталину, который был найден в городском пруду в городе Куса Челябинской области, постараются отыскать активисты движения «Суть времени».

Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель активистов Станислав Стафеев. Как сообщалось ранее, во время ремонта плотины в пруду города Куса Челябинской области найден полутораметровый разрушенный памятник Иосифу Сталину. Его извлекли активисты движения «Суть времени», они планируют восстановить монумент.

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"Из пруда подняты не все фрагменты", — сказал Стафеев, уточнив, в частности, что в городском пруду осталась правая рука монумента вождя. «Рассматриваем вариант, чтобы договориться о понижении уровня воды в пруду на 1-1,5 м, тогда обнажится как раз та часть дна, где могут лежать фрагменты», — сказал собеседник агентства.

По словам Стафеева, один из местных жителей помнит, что в детстве нырял в пруд, чтобы подержаться за правую руку затопленного памятника. Сейчас в том месте на дне водоема огромный слой ила.

Полутораметровый бетонный памятник Иосифу Сталину изначально был установлен в парке города Куса. По предварительным данным, зимой 1956 года его из парка вывезли, разбили на части и сбросили в пруд через прорубь.