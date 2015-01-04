За посягательство на целостность Украины российскому актеру Панину грозит до 5 лет тюрьмы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Следственным отделом УСБ Украины в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 3 января 2015 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, - сообщил Вовк. - В ходе досудебного расследования установлено, что 12 августа 2013 года гражданин Российской Федерации, российский актер, Панин Алексей Вячеславович, 1977 года рождения, находясь на территории Украины в Автономной Республике Крым, публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, а также о необходимости расширения ее границ до г. Одесса».

Читайте такжеПосле стрельбы в донецком аэропорту Пореченков стал первым народным артистом "ДНР"По информации Вовка, Панин также распространил в Интернете видеосюжет с соответствующим обращением, чем осуществлял публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также соединенных с разжиганием национальной и религиозной вражды.

Как сообщал УНИАН, руководитель Совета общественной безопасности в Одессе Марк Гордиенко на своей странице в Facebook написал, что 2 января местные активисты заставили Панина извиниться за антиукраинские высказывания.

«Сидим в ресторане Рыба, ждем СБУ. Захватили в плен Алексея Панина. Извинился за свои слова ... Заблокировали его в ресторане, поговорили, человек признал свою вину, и извинился много раз на камеру, перед Одессой и Украиной, и мы его извинения опубликуем», - написал Гордиенко.