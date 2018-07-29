В Петербурге в ходе военно-морского парада десантный катер врезался в опору моста (видео)

Инцидент попал на кадры видеотрансляции, но российские военные все равно все отрицают.

В Санкт-Петербурге в ходе главного военно-морского парада ко дню ВМФ РФ десантный катер типа «Серна» столкнулся с опорой Благовещенского моста.

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Инцидент попал на кадры трансляции телеканала RT. На видео можно видеть, что в момент удара военные и моряки, стоявшие на палубе, потеряли равновесие. После столкновения катер выровнял курс и продолжил движение.

Вместе с тем агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа минобороны России заявило, что «военные опровергли данные СМИ об инциденте с катером во время парада в Петербурге».

В Петербурге участие в торжественном смотре принимали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком российского ВМФ РФ Владимир Королев.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Севастополе прошел парад ко Дню ВМФ России. В нем принял участие российский премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, в июле 2015 года во время парада ко дню военно-морского флота России в оккупированном Севастополе сторожевой корабль «Ладный» произвел неудачный пуск ракеты, от которого чудом не пострадали люди.