Российский корабль едва не подбил себя на параде в оккупированном Крыму (видео)

Как пишет Белпартизан, запуск выполнил сторожевой корабль "Ладный".

После пуска с корабля противокорабельная ракета, полетев небольшое расстояние, развалилась. Ее обломки разлетелись в разные стороны и упали в воду.

Читайте такжеВ России разбился уже седьмой с начала лета военный самолет (видео)Ранее, в июле 1998 года во время показательных стрельб по случаю Дня ВМФ выпущенный с малого ракетного корабля "Зарница" снаряд упал на берег и ранил старшину милиции Дмитрия Доценко. В ноябре 1998 года Доценко, получивший инвалидность II группы, подал в Ленинский суд Севастополя иск к Черноморскому флоту России с требованием компенсации в 350 тысяч грн. Однако в результате суд решил взыскать с ЧФ РФ всего 15 тыс. гривен.

После этого события Украина запретила военным Черноморского флота РФ проводить стрельбы на военно-морских парадах в Крыму.