В РФ группу россиян не пустили на внутренний рейс из-за отсутствия китайских виз

Рейс «Уральских авиалиний» планировал дозаправку на территории КНР, пассажиров об этом заранее не предупредили.

Группу россиян не пустили на борт самолёта, летевшего из Владивостока в Екатеринбург. В аэропорту от них потребовали наличие китайских виз для совершения внутреннего рейса.

Как передает Ура.ру, рейс «Уральских авиалиний» планировал дозаправку на территории КНР. Пассажиров об этом заранее не предупредили.

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Деньги за пропавшие билеты пассажирам согласились вернуть с 25-процентным вычетом. В компании сослались на правила перевозки и особенности законодательства Китая, запрещающего безвизово использовать транзитный коридор для жителей России, перемещающихся по своей стране.

Также в авиакомпании заверили, что уже проводят внутреннее расследование инцидента. Предполагается, что проблемы возникли у пассажиров, которые покупали билеты онлайн.

Как сообщал УНИАН, ранее россиянин подал иск на миллион рублей к авиакомпании из-за шуршащей упаковки для еды.