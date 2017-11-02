Россиянин подал иск на миллион рублей к авиакомпании из-за шуршащей упаковки для еды

Житель Сочи через суд потребовал от авиакомпании "Аэрофлот" миллион рублей за то, что не смог выспаться при перелетах из-за шуршащей упаковки, в которой пассажирам раздается еда. Это следует из иска, поданного в Пресненский суд Москвы, передают "РИА Новости".

"Прошу взыскать с ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" моральный вред в сумме 999 тысяч 999 рублей 99 копеек", - указано в иске.

«Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в сильно шуршащих коробках и пакетах», – заявил истец.

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«Громкая» упаковка, по словам мужчины, оказала негативное влияние на его душевное равновесие, и на деловых встречах его плохое настроение отразилось на «деловой репутации».

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