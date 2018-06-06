В России выпускнице на госэкзамене пришлось снять белье

По жалобе матери выпускницы проведут внутреннее расследование после завершения всех экзаменов.

В одной из школ Нижнекамска в Татарстане выпускнице пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на госэкзамен по химии.

Как утверждает мама одной из выпускниц, ее дочь заставили снять бюстгальтер в пункте проведения экзамена и довели до слез, передает "Вечерняя Казань".

В районном управлении образования подтвердили: девушка сняла нижнее белье в туалете, так как металлодетектор на входе очень бурно на нее реагировал, но "никто ее об этом не просил".

Вчера днем в популярном нижнекамском паблике появилось анонимное сообщение: "Сегодня в 10-й школе проходит ЕГЭ по химии. Мне позвонила подруга в шоке, рассказала, что ее дочь заставили снять лифчик. Ну куда это годится?.. У учащихся и так стресс на фоне экзаменов, так еще до слез доводят и заставляют раздеваться". Пост вызвал шквал возмущенных откликов.

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Заместитель начальника управления образования Нижнекамского района Айзиряк Рамазанова подтвердила, что инцидент имел место.

"Сразу после начала экзамена к нам в управление позвонила мама одиннадцатиклассницы с жалобой, что ее дочь заставили снять лифчик. Кто заставил, она не сказала. Мы стали выяснять, как было дело. Оказалось, что у рамки металлодетектора стояли несколько человек: наблюдатели, члены экзаменационной комиссии... Они видели, что детектор неоднократно звенел при прохождении этой выпускницы через рамку. Выпускницу попросили выложить на стол металлические предметы, ощупывать детей мы не имеем права. Рамка тем не менее продолжала звенеть. Но никто не слышал, чтобы кто-то предложил девочке снять нижнее белье. То, что она пошла в туалет и сняла там белье, это было", - рассказала она.

"Когда выпускница вернулась, рамка уже не звенела. После этого школьница прошла в аудиторию и написала экзаменационную работу. После экзамена пошла домой. А ее мама написала жалобу. Ее заявление приняла член госатестации", - сообщила чиновница.

В районном управлении образования заявили, что по жалобе матери выпускницы проведут внутреннее расследование после завершения всех экзаменов.

В Нижнекамске прокуратуру уже поступило поручение из главного надзорного ведомства провести проверку обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в российском Уссурийске школьнику за отличную учебу вручили грамоту с гербом Украины.