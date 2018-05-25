"Голубь упал в обморок": в России на школьной линейке произошел курьез (видео)

На видео попал момент, как один из учеников подбрасывает голубя, но птица вместо того, чтобы взлететь, стремительно рухнула вниз.

На "последнем звонке" в российской Пензе школьники танцевали с голубями в руках. Птиц планировали отпустить в небо, однако одна из них рухнула вниз.

Читайте такжеГерб на всю грудь: любимая гимнастка Путина удивила сети странным нарядом (фото)

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видео попал момент, как один из учеников подбрасывает голубя, но птица вместо того, чтобы взлететь, стремительно рухнула вниз.

Сообщается, что птица не умерла, а, возможно, просто потеряла сознание.

Напомним, ранее пользователей сети рассмешил сувенир в виде матрешки-арбитра, который выпустили в России к чемпионату мира-2018. Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.