Символично: в России рухнул памятник рублю (фото)

Стекло, держащее "рубль" разлетелось на мелкие кусочки, сам знак остался валяться на земле.

На фоне падения национальной российской валюты в городе Сыктывкар на Стефановской площади рухнул памятник рублю.

Читайте такжеА им все равно: две трети россиян не беспокоит падение рубляКак сообщает PG11.ru, памятник буквально рассыпался на кусочки: стекла разлетелись по всей площадке, крепления повылетали. Появилась трещина в пьедестале, на котором стоял памятник.

Металический знак рубля валялся на земле. Как сообщает издание, его сейчас подняли эксперты для изучения.

На месте происшествия работает полиция. Им предстоит узнать причину, по которой упал арт-объект. Полиция расматривает происшествие как акт вандализма.

Как сообщал УНИАН, после того как 6 апреля Минфин США ввел новые санкции против крупных российских бизнесменов и их фирм, доллар и евро существенно выросли по отношению к рублю.