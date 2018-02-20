Российское МВД обвинило Украину в поставке синтетических наркотиков в Россию

Также заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов утверждает, что граждане Украины производят наркотики и в России. По его словам, РФ всем своим зарубежным партнерам будет рекомендовать отслеживать этот вопрос.

В Министерстве внутренних дел (МВД) России обвинили Украину в производстве и поставках в РФ синтетических наркотиков.

Читайте такжеВ Кремле назвали "русофобией" обвинения в кибератаке на Украину вирусом NotPetyaКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме РФ.

«Мы говорим о том, что у нас появилась нова страна, которая производит и организует наркотрафик, - это Украина, к сожалению», - заявил Зубов.

По его словам, граждане Украины являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ.

Кроме того, граждане Украины производят такие наркотики и непосредственно в России, заявил Зубов.

«Соответственно, такой же поток следует и в Европу», - отметил замглавы МВД РФ.

По его словам, это вопрос, который, видимо, будет подниматься в ближайшее время, и РФ всем своим зарубежным партнерам будет рекомендовать отслеживать его.

Зубов утверждает, что недавно был в командировке в Аргентине, и министр общественной безопасности этой страны признал, что в наркобизнесе появился «украинский фактор».

При этом он заявил об усилении сотрудничества с украинскими правоохранителями в вопросах обмена информацией.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, за военные 2014-2016 годы в России свыше 2 тыс. граждан Украины осуждены только за совершение уголовных правонарушений в сфере оборота наркотиков. При этом подчеркивалось, что украинцев привлекают к ответственности по сфабрикованным обвинениям.

1 декабря 2017 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что на территории России с различным процессуальным статусом в заключении удерживаются более 2,2 тыс. украинцев.