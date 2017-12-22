Минфин США ввел санкции против крупнейших российских "воров в законе"

Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских граждан, среди которых десять криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Радио Свобода.

В чёрный список, кроме прочих, попали Алимжан Тохтахунов, известный как Тайванчик, а также Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой. Ряд СМИ называют их крупнейшими "ворами в законе". Один из фигурантов – Владимир Тюрин. В октябре Генеральная прокуратура Украины назвала его организатором убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которое было совершено в марте 2017 года в Киеве.

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Также ограничение ввели для двух российских компаний, которые принадлежат криминальному авторитету Рубену Татуляну. Фигурантам санкционного списка запрещено вести бизнес с американскими гражданами и посещать США.

США ввели эти санкции в рамках борьбы против организации "Воры в законе". Группировка действует в России, США, Греции, Испании и на Украине.

Днём ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении 13 лиц и 39 организаций в рамках "закона Магнитского". Среди фигурантов чёрного списка оказались глава Чечни Рамзан Кадыров, сын Генпрокурора России Юрия Чайки Артем, дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший командир киевского полка "Беркут" Сергей Кусюк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что ответная реакция Москвы будет, и будет соблюдаться принцип взаимности. При этом на уточняющий вопрос, кто с американской стороны "равен Кадырову", Песков ответил: "Мало у них таких людей".