В России из реки Амур достали 26 пар человеческих кистей

15:55, 08 марта 2018
Русский міръ
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Полицейские продолжают исследовать местность и опрашивать местных жителей / voenpro.ru

Об этом сообщает местный сайт DVHab.ru.

Мешок нашли на острове в протоке. Добраться туда на машине в этом время года невозможно. Там часто рыбачат местные, однако ничего подозрительного они не видели. Удалось выяснить, что все конечности были отрублены.

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По отпечаткам пальцев кистей рук будет проведена дактилоскопическая экспертиза. Также рядом с останками нашли бинты и бахилы, что навело правоохранителей на версию о том, что это утилизация биоматериала из медицинского учреждения.

Полицейские продолжают исследовать местность и опрашивать местных жителей.

Отметим, что кисти рук отрубают в морге у неопознанных трупов, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить по базе.

Как неофициально сообщили в Следственном комитете РФ, в одном из моргов Хабаровска недавно действительно пропал мешок с человеческими кистями рук. Сейчас правоохранители устанавливают, не они ли были в итоге обнаружены в воде реки Амур. По итогам доследственной проверки будет вынесена правовая оценка произошедшего.

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Теги: #человеческие кисти#Россия Амур