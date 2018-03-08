В России из реки Амур достали 26 пар человеческих кистей

Также рядом с останками нашли бинты и бахилы, что навело правоохранителей на версию о том, что это утилизация биоматериала из медицинского учреждения.

В Хабаровском крае России в реке Амур на одном из участков протоки Бешеная была найдена рука человека. После того как следователи изучили этот район, был найден мешок с 26 парами человеческий конечностей.

Об этом сообщает местный сайт DVHab.ru.

Мешок нашли на острове в протоке. Добраться туда на машине в этом время года невозможно. Там часто рыбачат местные, однако ничего подозрительного они не видели. Удалось выяснить, что все конечности были отрублены.

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По отпечаткам пальцев кистей рук будет проведена дактилоскопическая экспертиза. Также рядом с останками нашли бинты и бахилы, что навело правоохранителей на версию о том, что это утилизация биоматериала из медицинского учреждения.

Полицейские продолжают исследовать местность и опрашивать местных жителей.

Отметим, что кисти рук отрубают в морге у неопознанных трупов, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить по базе.

Как неофициально сообщили в Следственном комитете РФ, в одном из моргов Хабаровска недавно действительно пропал мешок с человеческими кистями рук. Сейчас правоохранители устанавливают, не они ли были в итоге обнаружены в воде реки Амур. По итогам доследственной проверки будет вынесена правовая оценка произошедшего.