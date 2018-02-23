Опубликовано видео, как инвалиду-колясочнику в России приходится подниматься домой экстремальным способом
22:06, 23 февраля 2018Русский міръ
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Самодельный подъемник инвалида-колясочника из Пемзы заставляет задуматься о том, как живется людям с ограниченными возможностями в России.
Этому россиянину приходится рисковать каждый раз, когда нужно выйти из дома или попасть обратно / Кадр из видео
В Пензе инвалид-колясочник не стал дожидаться, пока кто-то оборудует его подъезд по существующим нормативам, а взял ситуацию в свои руки и построил себе подъемник.
Телеканал "Дождь" опубликовал видео, подняв вопрос об обеспечении прав инвалидов в Росии.
"Каждый день в России тысячи людей с ограниченными возможностями вступают в неравный бой с доступностью среды. Зачастую эти сильные личности одерживают победу. Так, например, в Пензе инвалид-колясочник не стал дожидаться, пока кто-то оборудует его подъезд по существующим нормативам, а взял ситуацию в свои руки и построил себе подъемник", - говорится в материале телеканала.
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