Российских военных вооружили секретными телефонами за 115 тысяч рублей

Подчеркивается, что аппараты позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций российской армии.

Командирам российской армии, допущенным к документам «особой важности», начали выдавать отечественные мобильные телефоны стоимостью 115 тыс. рублей (около 55 тысяч гривень).

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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Подчеркивается, что аппараты позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций российской армии.

Речь идет о телефонах М-663С «Атлас», начинка и операционная система которых создана в России.

«Изделие выполнено в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером. По требованию заказчика мобильник должен работать при температурах от -20 до +50 градусов», — пишет газета.

Устройство также должно принимать звонки при погружении на глубину 1 метра. Помимо этого, телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации: специальный блок внутри аппарата шифрует сигнал.

В ведомстве рассказали, что новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук.