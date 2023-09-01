Маленьких детей одевали в военную форму.

В российских городах на линейках к 1 сентября использовали военизированную пропаганду. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Так, в Красноярске школьники спели в "День знаний" песню прокремлевского певца Шамана "Встанем", размахивая флагами России. В городе Майкоп (Республики Адыгея) на школьный праздник пригласили российских захватчиков, принимавших участие в войне против Украины.

В городе Туймазы первоклассникам 1 сентября рассказывали о победе во Второй мировой войне. А в Новоалександровске маленьких детей переодели в военную форму.

Кроме того, в Нижнем Новгороде как минимум трое первоклассников в этой день стояли в военной форме и с бутафорским оружием. Ранее родители школы №172 пожаловались, что к 1 сентября всем детям выдали военную форму, они якобы вернули ее учителю.

Пропаганда в российских школах

Напомним, что ранее в РФ представили новый учебник по истории, в котором полностью переписана история последних 50 лет.

Школьникам рассказывают о "коварности" Запада и неонацистах в Украине, оправдывая агрессивную войну против страны.

Недавно в Магнитогорске детям устроили соревнования по заплывам в камуфляже и с автоматами, а в Санкт-Петербурге школьников с детским церебральным параличом заставили делать окопные свечи.

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