Это прекрасное блюдо для завтрака, которое насыщает организм необходимым количеством калорий.

Омлет – классическое блюдо на завтрак, состоящее из яиц и молока. Оно обеспечивает организму необходимое количество калорий до самого обеда.

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Готовят омлет из яиц, как правило, куриных. Они должны быть комнатной температуры. Перед прожаркой яйца обязательно взбалтывают в однородную массу.

Чаще всего их жарят на сковородке – это классический способ приготовления. Однако возможны и другие варианты, например, в духовке или мультиварке. Делается это вкусное блюдо очень просто и быстро.

Пышный омлет на сковородке

Молоко - 90 мл

Яйца - 3 шт.

Соль - по вкусу

Растительное масло - 1 ст.л.

Аккуратно вбить яйца в глубокую миску. Взбивать их вилкой, чтобы желток и белок хорошо перемешались.

Влить молоко. Традиционно считается, что на одно яйцо берут то количество молока, которое помещается в половинке скорлупы от этого яйца. Поэтому для измерения количества молока можно воспользоваться и яичной скорлупой. Хорошо размешать массу вилкой.

Посолить омлет. Также можно добавить в омлетную смесь разные ингредиенты по собственному вкусу: зелень, лук, чеснок, кусочки бекона, курицы, натертый сыр или кусочки помидора.

Далее следует подготовить сковороду, в которой будет готовиться омлет. Смазать ее маслом.

Вылить в сковороду омлетную массу. Готовить надо на небольшом огне, ведь омлет очень быстро пригорает. Время приготовления – около 8-10 минут.

Чтобы омлет хорошо прожарилась сверху и был пышным, нужно накрыть его крышкой и после снятия с огня оставить накрытым еще минут на 5. Подавать омлет горячим.

Омлет в духовке

Яйцо - 6 шт.

Молоко - 300 мл

Соль - по вкусу

Масло сливочное - 20 г

Смешать яйца, соль и молоко (соотношение молока и яиц должно быть почти 1:1). Взбить смесь венчиком.

Вылить в смазанную маслом форму и запекать 30-40 минут при 180-190°С. После духовки омлет немного осядет, но будет оставаться высоким, пористым и вкусным.

Омлет в мультиварке

Яйца куриные - 5 шт.

Молоко - 50 мл

Манная крупа - 3 ст.л.

Соль - 2 щепотки

Масло сливочное - 30 г

Куриные яйца разбить в глубокую емкость и всыпать соль. Добавить молоко любой жирности и взбить венчиком или вилкой. Можно взбить яйца миксером или в чаше кухонного комбайна.

Добавить манную крупу, перемешать и оставить набухать 15-20 минут.

Смазать чашу мультиварки сливочным маслом, чтобы омлет не пристал к ней во время выпекания, впитал масло в себя и легко его было вытащить.

Читайте такжеВкусные помидоры на зиму: рецепты аппетитной заготовкиКак только манная крупа набухнет, перелить яичную массу в чашу мультиварки, закрыть технику крышкой и активировать табло на режиме "Выпечка" на 20 минут.

Чашу мультиварки с готовым омлетом накрыть тарелкой и аккуратно перевернуть ее дном вверх – омлет без усилий выпадет на тарелку. Разрезать его на порционные кусочки и подавать к столу теплым. Можно со сметаной или творогом.

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Автор: УНИАН