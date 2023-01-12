Классическая шарлотка с яблоками получится вкусной и ароматной даже у новичков.

Воздушная и простая в приготовлении шарлотка с яблоками - это элементарный в приготовлении десерт, который всегда получается. Чаще всего для приготовления десерта нарезанные яблоки заливают бисквитным тестом. Для шарлотки лучше выбирать яблоки кисловатых сортов с плотной, не рыхлой мякотью.

Ранее мы рассказывали, как приготовить простой и невероятно вкусный чайный пирог с вареньем.

Простая шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

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мука - 100 г;

яблоки - 4 шт.;

разрыхлитель для теста - 1 ч.л.;

ванильный сахар - 1 ч.л.;

яйца - 4 шт.;

сахар - 100 г;

масло для смазывания формы - 50 г;

сахарная пудра для украшения - 2 ст.л.

Яблоки очистить от семечек и плодоножки. Если кожура плотная, то удалить и её. Нарезать яблоки тонкими дольками. Муку просеять вместе с разрыхлителем. Холодные яйца прямо из холодильника разбить в высокую емкость и взбивать миксером несколько минут. Всыпать к яйцам ванильный и обычный сахар, и взбивать на высокой скорости миксера, пока масса не станет светлой и пышной.

В яичную массу частями всыпать муку с разрыхлителем, перемешивая тесто миксером. По густоте тесто должно быть как густая сметана. Если взбить тесто миксером, то оно будет воздушным и без комочков.

Форму для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, затем присыпать мукой. Вместо муки можно посыпать форму панировочными сухарями, смешанными с сахаром. Тогда у выпечки появится золотистая карамельная корочка. На дно формы плотно выложить яблочные дольки. Вылить тесто в форму и равномерно распределить. Поставить форму в разогретую до 180° духовку и запекать 30 минут.

Готовую шарлотку в форме желательно перевернуть вверх дном и поставить на блюдо или решетку. В таком виде дать пирогу остыть - тогда он легко достанется из формы. Остывшую шарлотку с яблоками присыпать сахарной пудрой с помощью ситечка.

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