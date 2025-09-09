Большинство людей догадываются, что крабовые палочки называются так лишь условно. Настоящее мясо краба считается деликатесом и не продается так дешево. Впрочем, слухи о "бумаге" в составе продукта зачастую тоже не соответствуют действительности. Морепродукты в его составе действительно есть, хоть и в небольшом количестве.
Мы разобрались, из чего делают крабовые палочки на самом деле, и есть ли какая-то польза от их употребления. Ранее мы рассказывали, как сделать восхитительный салат с крабовыми палочками. Хотя крабов в нем нет, но вкус получается изысканным.
Из чего сделаны крабовые палочки
О настоящем составе закуски рассказал сайт WebMD. Как оказалось, крабов в нем имитирует белая рыба, чаще всего - минтай или морской окунь. Основу "палочек" составляет сурими, что с японского переводится как "рубленое мясо". Это отражает способ приготовления. Рыбное филе очень мелко нарезают, перемешивают до пастообразного состояния и прессуют в форме плоских листов. Масса почти не имеет вкуса, поэтому добавляют красители, глутамат натрия и ароматизаторы с запахом краба.
Вторая важная часть, из чего крабовые палочки состоят наполовину, это загуститель, без которого рыбный фарш не может быть эластичным. Он включает крахмал, яичный белок, сахар, растительные масла и другие добавки.
Блюдо было придумано японцами приблизительно в 14 веке. Чтобы не выбрасывать отходы от переработки рыбы, их начали смешивать с крахмалом и морской солью. Продукт долго хранился и был доступным для населения. Сейчас в Японии из сурими делают камабоко - рулеты, которые нарезают кружочками и кладут в рамен.
Что есть полезного в крабовых палочках
Разумеется, в настоящем крабе гораздо больше питательных микроэлементов, чем в его имитации. Но это не значит, что в палочках нет ничего хорошего. В любой морской рыбе есть калий, селен, йод, витамин B12 и полезные для сердца жирные кислоты.
Польза закуски зависит от того, какой процент рыбы в крабовых палочках. Показатель варьируется от 30% до 50%. В премиум-сегменте фарша будет больше. Но половину состава все равно занимают консерванты и вода.
Злоупотреблять продуктом не стоит. Большое содержание усилителей вкуса и глубокая термическая обработка делают его не очень полезным.