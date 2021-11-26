Зеленский проводит пресс-марафон / фото УНИАН

В пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".

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Пресс-марафон Зеленского: когда начнется и где проведут

Мероприятие начнется в 12:00 и продлится три часа. Оно посвящено экватору каденции Зеленского.

Встреча с журналистами состоится в коворкинге Creative States недалеко от Kyiv Food Market, где Зеленский проводил пресс-марафон два года назад.

Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн-трансляция

Мероприятие будут транслировать онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента. Также УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Какие темы обсудит Зеленский на пресс-марафоне

Во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского будут освещены такие темы:

  • проведение реформ в Украине;
  • ситуация на Востоке страны и достижение мира;
  • энергетическая безопасность и вопросы тарифов;
  • экономическая стабильность;
  • борьба с пандемией коронавируса.

Кто приглашен на пресс-марафон Зеленского

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 СМИ.

Публикуем полный перечень СМИ, приглашенных на пресс-марафон президента:

  1. Liga.net
  2. РБК Украина
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савика Шустера
  5. Украинские новости
  6. Интерфакс Украина
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНИАН
  14. Укринформ
  15. ТРК Украина
  16. AFP
  17. Цензор.нет
  18. Bloomberg
  19. Радио Свобода
  20. КП в Украине
  21. Украинская правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Корреспондент
  26. НВ
  27. Интер
  28. Forbes Украина
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2019 года в столице в Kyiv Food Market прошел пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня. "Марафон" длился 14 часов.

Формат мероприятия предусматривал, что представители медиа задают вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы сменяли друг друга каждые полчаса. Они были сформированы по списку аккредитации.

Автор: Ольга Робейко