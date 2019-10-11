Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон на фудкорте (видео)

Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня.

В четверг, 10 октября, в столице в Kyiv Food Market прошел пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Событие началась в 10:00. Так, глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня. "Марафон" длился 14 часов.

Формат мероприятия предусматривал, что представители медиа задают вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Они были сформированы по списку аккредитации.

Ранее, 1 октября, в 19.00 президент Владимир Зеленский провел брифинг, на котором объяснил, подписала Украина "формулу Штайнмайера".