Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон на фудкорте (видео)
00:20, 11 октября 2019Политика
7559 0обновлено
Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня.
Пресс-марафон начался в 10:00 / Фото www.president.gov.ua
В четверг, 10 октября, в столице в Kyiv Food Market прошел пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также"Девочки нет": Зеленский пошутил о поведении своего пресс-секретаря Мендель (видео)
Событие началась в 10:00. Так, глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня. "Марафон" длился 14 часов.
Формат мероприятия предусматривал, что представители медиа задают вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Они были сформированы по списку аккредитации.
Ранее, 1 октября, в 19.00 президент Владимир Зеленский провел брифинг, на котором объяснил, подписала Украина "формулу Штайнмайера".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-марафон Зеленского с журналистами