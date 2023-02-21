Соответствующее решение принял Восьмой апелляционный административный суд в соответствии с запросом Минюста Украины.

В Украине официально запретили деятельность партии бывшего президента Украины Виктора Януковича - Партии регионов. Ранее беглый лидер страны председательствовал там в 2003-2010 годах.

Соответствующее решение во вторник, 21 февраля, принял Восьмой апелляционный административный суд, как говорится на странице ведомства в Facebook.

"21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.

В публикации упоминается, что соответствующим инициатором дела о запрете партии стало Министерство юстиции Украины.

Также в рамках своего вердикта суд обязал членов партии передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в государственную собственность Украины.

Там пообещали в скором времени опубликовать официальный текст о запрете партии на сайтах Минюста и ВР.

Запрет Партии регионов в Украине - что предшествовало

Отметим, что в 2010 году бывший президент Украины Виктор Янукович баллотировался в лидеры страны от имени Партии регионов.

Позже, после бегства Януковича в Российскую Федерацию на фоне Революции достоинства в 2014 году, "регионалы" попытались откреститься от деятельности своего бывшего председателя и официально обвинили его в малодушии и предательстве Украины.

В этом же году партия фактически прекратила свою деятельность, однако ее бывшие члены продолжили высказывать пророссийские взгляды в составе новых политических объединений, в частности, партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь). Ее деятельность официально запретили 20 июня 2022 года.

Всего в 2022 году по инициативе Министерства юстиции суд запретил деятельность более десятка политических партий: ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", Партию Шария, партию "НАШИ", Коммунистическую партию и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: