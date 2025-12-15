Президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно опросу, доверяют 61% украинцев, не доверяют - 32%.

57% опрошенных украинцев считают, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Такие данные всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус" в течение 26 ноября-13 декабря 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отмечается, что в сентябре 2025 года так считали 63% опрошенных.

Теперь только 9% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня (в сентябре - 11%).

Видео дня

В случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 25% опрошенных поддерживают проведение выборов (в сентябре было 22%).

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно опросу, доверяют 61% украинцев, не доверяют - 32%. Баланс доверия-недоверия составляет +29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичны.

В КМИС отмечают, что показатели доверия к президенту динамичны. Среди респондентов, которых мы опросили в ноябре (26-30 ноября), 49% доверяли Зеленскому, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1-13 декабря) - 63% (а в неделю 8-13 декабря - 65%).

Как проводился опрос

КМИС провел опрос методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Было опрошено 547 респондентов.

Возможность выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент США Дональд Трамп снова заговорил о необходимости проведения выборов в Украине. По его словам, якобы 82% украинцев требуют заключить мирнок соглашение с РФ. При этом неизвестно, откуда он взял такую статистику.

Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, отвечая на вопрос о теоретически возможных выборах во время военного положения отметил, что пока нет никаких законодательных инициатив по изменению норм о выборах во время военного положения.

По его словам, для начала такого процесса нужно представителям всех ветвей власти вместе сесть, поговорить и понять, куда мы можем дальше двигаться вместе, разрабатывая в парламенте это законодательство.

В то же время парламентарий напомнил, что выборы в Украине не проводятся из-за войны, но "если есть необходимость дать от нас законодательную рамку, - мы ее дадим". При этом подчеркнул, что без рамки безопасности сделать это будет сложно.

В частности, он назвал проблемные вопросы относительно избирателей, которые находятся за рубежом и не захотят возвращаться в страну под обстрелами; участия в выборах военнослужащих, находящихся на фронте; критериев безопасности проведения выборов, например, в прифронтовых городах.

Вас также могут заинтересовать новости: