Председатель фракции "Слуга народа" подчеркивает, что с юридической и политической точек зрения это невозможно.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит возможности срыва выборов из-за карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможности срыва нынешних выборов, в частности из-за карантина.

"Я таких перспектив не вижу ... Но я слышал господина Ляшко (главный санитарный врач Украины - УНИАН) несколько раз, господина Степанова (министр здравоохранения - УНИАН) по этому поводу. Мне кажется, что это невозможно. Вообще невозможно. Даже не существует одного процента вероятности. Они имеют свое медицинское мнение. С точки зрения политической и юридической это невозможно", - отметил Арахамия.

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8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября проведение почти полторы тысячи первых выборов депутатов и глав различных уровней в 24 регионах Украины.

В то же время ЦИК установила невозможность проведения выборов в 18 общинах Донецкой и Луганской областей.

Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на 5 избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой общины невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения выборов.

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Автор: Таня Поляковская